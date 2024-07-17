Билялетдинов предположил, почему Миранчук готов перейти в «Атланту»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов предположил, почему полузащитник Алексей Миранчук готов перейти из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

«Может, Миранчук хочет сыграть против Лионеля Месси. Других вариантов не вижу. Да, он вполне ещё способен выступать в Италии, но, видимо, конкретных предложений в итоге не поступило. Проблема Алексея заключалась в отсутствии стабильности. Он чередовал классные отрезки со слабыми. А от россиянина ждали, что он будет давать результат постоянно. Сезоны у него получались разными. Нельзя исключать, что после всего Миранчук захотел сменить обстановку, а других вариантов просто не оказалось», — приводит слова Билялетдинова RT.



Напомним, ранее появилась информация, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в «Атланта Юнайтед» из МЛС. «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.