Чиновника в Аргентине уволили за просьбу к Месси извиниться перед французами

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, сказавшего, что Лионелю Месси стоит извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес футболистов сборной Франции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в X (ранее Twitter).

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"Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта", - говорится в сообщении.



Ранее в интервью радиостанции UrbanaPlay Гарро сказал, что считает, что "капитану сборной нужно извиниться в этом случае, как и президенту Ассоциации футбола Аргентины".

После финала Кубка Америки, в котором аргентинцы обыграли команду Колумбии (1:0, дополнительное время), игроки победившей команды распространили видео в социальных сетях, на котором прозвучала песня с оскорблениями на расовой почве в адрес игроков французской сборной.

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес, опубликовавший видео, принес извинения. Федерация футбола Франции намеревалась обратиться в ФИФА по поводу инцидента. Английский "Челси", за который выступает Фернандес, осудил поступок игрока.