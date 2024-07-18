10 звезд, которых РПЛ рискует потерять летом

Бразильцы из «Зенита», лидеры «Краснодара», капитан «Локомотива» и другие.

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Перед началом сезона РПЛ, который стартует уже в субботу, 20 июля, наш чемпионат потерял двух своих звёзд. Голкипер Матвей Сафонов и центральный защитник Хуниор Алонсо ушли из «Краснодара», соответственно, в «ПСЖ» и «Атлетико Минейро». Первый номер сборной России сделал в прошлом сезоне больше всех сейвов – 104, а лидер обороны «быков» стал лучшим среди полевых игроков по точным длинным передачам – 201. Кажется, этим дуэтом в летнее окно серьёзные потери РПЛ не ограничатся. Выделяем топ-10 футболистов, которые могут уехать за границу в ближайшие полтора месяца.

Клаудиньо – звезда «Зенита» и один из самых ярких плеймейкеров чемпионата России. В прошлом сезоне РПЛ он набрал 4+8 в 30 матчах РПЛ. По данным Sofascore, стал лучшим в лиге по количеству созданных голевых моментов (14), точных передач на чужой трети поля (613) и успешных обводок (51). И это на фоне разговоров о том, что у бразильцев «Зенита» снизилась мотивация.

Теперь Клаудиньо, если верить инсайдам из Бразилии, одной ногой во «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро якобы договорился с «Зенитом» о трансфере за € 18 млн и уже готовит презентацию новичка. Осталось только согласовать порядок оплаты – тут руководители «Фламенго» и чемпиона России пока расходятся во взглядах. Видимо, сербский полузащитник «Торино» Иван Илич станет заменой Клаудиньо в Санкт-Петербурге.

Под вопросом будущее в «Зените» и ещё одной бразильской звезды сине-бело-голубых – Вендела. Полузащитника очень хочет купить «Галатасарай», представитель стамбульского клуба даже прилетал в Санкт-Петербург на переговоры. Ходят слухи об интересе к Венделу и со стороны «Барселоны». Исходя из уровня индивидуального мастерства центрхава, можно поверить в них. Бразилец в прошлом сезоне РПЛ забил четыре мяча и сделал семь голевых передач в 27 матчах. Новый сезон Вендел начал феерическим выступлением в Суперкубке России – 1+2 в игре с «Краснодаром» (4:2).

Не факт, что останется в «Зените» до осени и лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Кассьерра. В 28 матчах колумбиец забил 21 мяч (причём все с игры – пенальти он не исполнял) и сделал четыре голевые передачи. Неудивительно, что к Матео после его мощного прорыва появился интерес за границей. Сообщалось о возможном переходе нападающего в лиссабонский «Спортинг», «Фенербахче», мексиканскую «Америку» или один из клубов Саудовской Аравии. Агент Кассьерры утверждает, что его клиент счастлив в Санкт-Петербурге, но бывают предложения, от которых игроку трудно отказаться. Да и в «Зените», возможно, полагают, что второй такой сезон колумбиец не выдаст.

Сперцян – очевидно, главный актив «Краснодара» после продажи во Францию Сафонова. Разговоры об отъезде в Европу воспитанника клуба и игрока сборной Армении ходят давно, но пока нет ничего, кроме сорвавшейся сделки с «Аяксом». Прошлый сезон получился у атакующего полузащитника достаточно результативным – Эдуард забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи в 29 матчах РПЛ. Вошёл в топ-3 по пасам под удар (54), уступив только Максиму Глушенкову и Клаудиньо. В последнее время Сперцяна связывали с «Жироной», «Болоньей», «Лацио», «Дженоа», дортмундской «Боруссией», клубами из Франции, Нидерландов и Бельгии. Ждём трансфера.

Есть интерес за границей и к нападающему «Краснодара» Кордобе, правда, он должен быть ниже, чем к Сперцяну, поскольку колумбийцу уже 31 год. Но Джон выдал замечательный прошлый сезон, набрав 15+3 по системе «гол+пас» в 27 матчах РПЛ. Стал лучшим в лиге по количеству ударов (79, в створ – 30) и заработанных фолов (70). Кроме того, отлично показал себя на завершившемся Кубке Америки. Завоевал место в основе сборной Колумбии, забил два мяча и отдал одну голевую передачу на турнире, дошёл с командой до финала. Ещё весной появлялась информация о вариантах у Кордобы в Европе и на Ближнем Востоке.

Не секрет, что нападающий «Динамо» мечтает повторить путь Арсена Захаряна и перебраться в европейскую топ-лигу. При подписании нового контракта с бело-голубыми это обсуждалось отдельно. В результате в договоре Тюкавина прописали адекватные для европейских клубов отступные в размере около € 20 млн. В прошлом сезоне Константин поделил второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с Кордобой: в 30 матчах он забил 15 мячей и сделал девять голевых передач. Нанёс больше всех в лиге ударов в створ ворот (41). Нынешним летом интерес к Тюкавину приписывали «Болонье» и «Жироне». В Европе за молодым российским снайпером действительно следят.

Капитан «Локомотива» также не скрывает желания попробовать себя в Европе. В родном клубе Баринов уже почти 10 лет и выигрывал с ним всё в России. В прошлом сезоне РПЛ сыграл 27 матчей, в которых стал автором двух голов и одной голевой передачи. Интерес к центрхаву за границей есть, но какой-то вялотекущий. Недавно сам Дмитрий рассказал о переговорах в летнее окно с «Алавесом»:

«По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если всё срастется и клубы договорятся по цене — начнём общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям… Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию» (Sport24).

Контактировали с Бариновым и клубы из Турции. Так что Дмитрий – не последний в списке возможных потерь РПЛ.

Митай и превратившийся этим летом в игрока Первой лиги Ванья Дркушич из «Сочи» – два футболиста, которые обратили на себя внимание на Евро-2024. Марио стал лучшим в составе сборной Албании по количеству отборов (8), перехватов (7) и выигранных единоборств (14), вошёл в топ-3 по точным передачам на чужой трети (15) и выносам (9). В общем, сыграл на крупном турнире очень прилично для 20-летнего защитника. Митай находится в фокусе внимания разных клубов – «Бешикташа», «Болоньи», «Лацио» и даже «Ювентуса». Похоже, продажа албанца может стать очередным трансфером железнодорожников «на выход». Хотя в минувшем сезоне РПЛ легионер не всегда попадал в основу «Локо»: провёл 21 матч без результативных действий.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Нападающий ЦСКА тоже грезит Европой и согласился продлить контракт с армейцами на условиях, при которых его трансфер в топ-лигу кажется более чем реальным. Стало известно, что в новом договоре Чалова прописаны отступные в размере € 4,2 млн евро для европейских клубов. Фёдор был результативен в прошлом сезоне РПЛ, набрав 12+3 в 29 матчах. Правда, больше половины своих голов (7) он забил с пенальти. Этим летом появлялась информация об интересе к форварду сборной России со стороны «Алавеса», «Страсбурга» и «Марселя». Не исключено, что Чалов всё-таки уедет из нашего чемпионата.

Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА

Всего за несколько месяцев игры в ЦСКА узбекский атакующий полузащитник сделал себе имя в России. Файзуллаев выдал сильный прошлый сезон, забив четыре мяча и отдав семь голевых передач в 22 матчах. Подтвердил Аббосбек свой уровень и в составе национальной команды. С учётом того, что легионеру армейцев всего 20 лет, спрос на него должен был появиться. Публиковались новости о переговорах представителей полузащитника с «Вильярреалом». Пока же Файзуллаев может сделать себе дополнительную рекламу яркой игрой на Олимпиаде-2024 – он снова уехал в сборную Узбекистана.