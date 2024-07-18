Пять игроков-открытий Евро-2024

«Спорт День за Днем» собрали пять игроков, чья игра стала приятным сюрпризом на Евро-2024.

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Франсишку Консейсау (21 год, нападающий, Португалия)

До Евро-2024 Франсишку сыграл за сборную Португалии лишь в двух товарищеских матчах – сыграл 90 минут с Финляндией и сделал два ассиста, а против Словении вышел во втором тайме на замену и не отметился результативными действиями.

Франсишку – сын легендарного Сержиу Консейсау. Сержиу тренировал своего сына, будучи главным тренером «Порту», за что потом получил похвалу от Бруно Фернандеша.

«Он очень энергичный игрок, очень живой, здорово обращается с мячом, а также много работает без мяча. Я заметил, что он всегда находится в хорошей позиции, быстро реагирует на потерю мяча. Вы можете видеть, что его тренировал отец — Сержиу Консейсау. Нам нужны такие игроки, которые разнообразят игру и позволят вместе стать лучшими в мире», – считает полузащитник «Манчестер Юнайтед».



В первом матче на Евро Консейсау забил победный гол в ворота чехов(2:1) на 92-й минуте. В оставшихся играх Франсишку также выходил на замены, правда без голевых действий. Хотя Криштиану Роналду мог забить в четвертьфинале Франции после того, как Консейсау совершил впечатляющий проход и выложил мяч капитану сборной Португалии.

За молодым талантом после Евро-2024 стали пристально наблюдать лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Кобби Майну (19 лет, полузащитник, Англия)

В начале прошлого сезона об этом игроке Не знал никто, кроме фанатов «Манчестер Юнайтед», следящих за «молодежкой» своего клуба. Осенью Майну получил травму. Его возвращение в декабре получилось триумфальным.

Майну перевели во взрослую команду, где он быстро закрепился в составе и весь оставшийся сезон провел в старте «красных дьяволов». 19-летний полузащитник стал открытием года в АПЛ, а также забил победный мяч в финале Кубка Англии.

Безусловно, Саутгейт заметил прорыв молодого англичанина и уже в марте вызвал его в сборную на товарищеские матчи против Бельгии и Исландии, Оба раза Кобби выходил в старте. На Евро задача была куда сложнее – Майну предстояло выиграть конкуренцию у Деклана Райса, Трента и Конора Галлахера. Сделать это получилось только в заключительном матче группового этапа со Словенией – юный вундеркинд появился на поле в перерыве и прописался в стартовом составе на весь плей-офф.

Майну – идеальный игрок по профилю для Саутгейта. У него довольно сложно отобрать мяч, а самое главное – отсутствие ненужных потерь, которые приводят к быстрым контратакам соперника. К финалу Евро-2024 Майну подошел с лучшей точностью передач среди полузащитников за всю историю турнира – 96,3 процента, а в матче с голландцами Кобби выиграл все дуэли, при этом ни разу не ошибся при отборе и длинной передаче. Для 19-летнего игрока это, действительно, впечатляюще.

Риккардо Калафьори (22 года, центральный защитник, Италия)

Калафьори входил в число главных талантов «Ромы», но травмы не позволили ему полноценно раскрыться в родном клубе. Сейчас он выступает за «Болонью», которая сенсационно попала в Лигу чемпионов» с пятого места в Серии А.

Калафьори стал настоящим лидером защиты в команде Тиаго Мотты. Он способен не только сыграть в центре обороны, но и подключиться к атаке, отдать точную передачу или забить гол.

22-летний защитник дебютировал за сборную Италии за десять дней до начала Евро, выйдя на замену в матче с Турцией. На Евро-2024 Калафьори выдал хороший перфоманс по ходу всех игр, он был надежен и спокоен. Особенно запомнился матч с хорватами, где Риккардо совершил сольный проход и отдал голевую передачу, позволившую Италии выйти в 1/8 финала. Фабио Капелло сравнивает его с Серхио Рамосом – такое сравнение дорогого стоит.

Жорж Микаутадзе (23 года, нападающий, Грузия)

Особенность Микутадзе – перемещение по полю в поисках свободного пространства, частые смещения на фланг и удары из-за пределов штрафной. Из-за этого фанаты стали сравнивать его с Каримом Бензема – легендой и голеадором мадридского «Реала».

В 2021 году Микутадзе впервые вызвали в сборную Грузии. На Евро он отличился три раза, став лучшим бомбардиром группового этапа. Правда, два гола были с пенальти.

Помимо этого Жорж постоянно разгонял атаки и создавал остроту. Например, в матче 1/8 финала гол в ворота Испании был забит не без его помощи: Микаутадзе начал комбинацию, обыграв нескольких соперников.

Штефан Пош (27 лет, защитник, Австрия)

На Евро-2024 Пош не отличался особой результативностью в атаке, зато очень надежно выглядел в обороне. В сумме он провел 360 минут на поле и совершил 9 результативных отборов. В победном матче против Нидерландов (3:2) Пош не дал полной свободы Коди Гакпо и Хави Симонсу. Если он продолжит играть на таком же уровне, то, скорее всего, его ждет большое будущее в большом клубе по типу «Манчестер Сити». Пока Пош выступает за «Болонью».