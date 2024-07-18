Большое количество судей из Петербурга в РПЛ назвали позором

Тот факт, что лишь четыре судьи будут представлять Москву в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), является позором для столицы. Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Захаров.

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Он указал, что руководитель Московской городской коллегии судей Сергей Французов и его коллеги находятся в тупике. По его мнению, тот факт, что количество московских арбитров в РПЛ уступает Петербургу, унижает столицу.

«Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. <…> Я знаю много арбитров, считаю некоторых своими маленькими воспитанниками, как Безбородова из Петербурга. Но, при всем уважении, там судьи не сильнее московских. Практика в Москве выше. До Французова все разваливали, а он продолжает федерацию тянуть на дно», — сказал Захаров.



В новом сезоне Москву в РПЛ будут представлять Сергей Карасев, Павел Шадыханов, Роман Сафьян и Сергей Чебан. От Санкт-Петербурга в РПЛ будут работать Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Ян Бобровский, Василий Казарцев и Артем Любимов.