В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе «Севильи» к Дркушичу

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о том, что центральный защитник команды Ванья Дркушич входит в сферу интересов «Севильи».

«У «Сочи» есть предложение от «Севильи» по Дркушичу? Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — приводит слова Рубашко Sport24.



В минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Севилья» ведет переговоры по переходу Дркушича.