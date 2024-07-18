Семин раскритиковал игру Мбаппе на Евро-2024

Бывший главный тренер московского «Локомотива» раскритиковал игру футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Мбаппе был в разобранном состоянии. То ли из-за травмы, то ли из-за состояния, вызванного переходом из «ПСЖ» в «Реал». Он был рядовым игроком. Совсем не в форме», — сказал Семин.



Мбаппе получил перелом носа в первой же игре группового этапа Евро-2024 против Австрии (2:1). Он пропустил встречу с Нидерландами (0:0) и вернулся в строй к противостоянию с поляками. Однако, помимо гола с пенальти, он больше не отметился результативными действиями.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.