«Ювентус» объявил об уходе Адриена Рабьо из клуба

«Ювентус» официально объявил о том, что 29-летний полузащитник Адриен Рабьо покинул итальянский гранд после пяти лет выступлений за него. Трудовое соглашение французского футболиста с клубом было рассчитано до 1 июля 2024 года.

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«Спасибо, Адриен, и большой удачи в будущем!», — написано на официальном сайте «Старой синьоры».



Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 35 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Рабьо не смог договориться с «Ювентусом» о размере зарплаты по новому контракту.