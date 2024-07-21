На Украине возмутились поведением футболистов сборной после Евро-2024

Украинский футбольный комментатор Игорь Цыганык возмутился тем, что лишь малая часть игроков национальной команды вернулась в отель, где базировалась сборная, после вылета Украины с Евро-2024, передает Football Hub.

«Вы знаете, сколько футболистов вернулись в лагерь сборной после игры с Бельгией? Пять-шесть человек. Как так можно?» — сказал Цыганык.



Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако украинская сборная заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на европейском первенстве с разгромного поражения от Румынии — 0:3, однако следом одержали победу над Словакией со счетом 2:1 и сыграли вничью с Бельгией — 0:0.

Евро-2024 завершился 14 июля. Финальная встреча между сборными Испании и Англии завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Ранее вратарь Украины Анатолий Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024.