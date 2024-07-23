Мор не увидел улучшений в игре «Спартака» в новом сезоне

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал начало сезона РПЛ для московского клуба.

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В эфире телеканала «Матч ТВ» бывший футболист заявил, что не увидел улучшений в игре футболистов «Спартака». Мор думал, что с уходом Гильермо Абаскался с поста главного тренера ситуация в команде станет лучше.

«В чем была проблема в прошлом сезоне? Очень плохая игра на выезде. Это была одна сплошная катастрофа. «Спартак» ловили на одном и том же — быстрые атаки. Я надеялся, что все это ушло вместе с бывшим главным тренером. Но все это остается и при Станковиче. Это очень большая проблема, которую нужно решать», — сказал Мор.



В воскресенье, 21 июля, «Спартак» на выезде уступил в первом туре РПЛ «Оренбургу» со счетом 0:2. Голы в ворота «красно-белых» отправили Матиас Перес на 62-й минуте и Эмирджан Горлюк на 67-й минуте.

После стартового тура чемпионата «Спартак» занимает 15-е место. В мае главным тренером команды стал сербский 45-летний специалист Деян Станкович.

Во втором туре «Спартак» встретится с «Химками». Встреча пройдет в субботу, 27 июля.