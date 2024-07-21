Станкович взял всю вину за поражение от "Оренбурга" на себя

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович подвел итоги матча после поражения от "Оренбурга" в матче 1-го тура РПЛ (0:2). - Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать "Спартак". Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.

Московский "Спартак" потерпел поражение в стартовом матче нового сезона российской Премьер-лиги от "Оренбурга". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Отметим, что красно-белые не могут распечатать ворота оренбургской команды, играя в гостях, с марта 2020 года.

Деян Станкович возглавил "Спартак" 16 мая этого года, сменив на посту главного тренера Владимира Слишковича, который исполнял обязанности наставника команды на финише прошлого сезона.

В следующем туре чемпионата России команда Станковича сыграет в гостях против новичка РПЛ подмосковных "Химок".