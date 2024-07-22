В Норвегии фанаты сорвали футбольный матч, забросав поле рыбными котлетами

Норвежские болельщики сорвали футбольный матч 15 тура чемпионата страны между «Русенборгом» и «Лиллестремом», забросав поле рыбными котлетами и пирогами. Об этом сообщает издание NRK.

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По информации источника, причиной недовольства фанатов стало использование технологии видеоассистента рефери (VAR). Первая остановка игры состоялась уже на второй минуте после того, как несколько человек бросили с трибун рыбные пироги. Арбитр отправил команды в подтрибунное помещение, после чего вывел игроков обратно.

Затем болельщики стали забрасывать поле теннисными мячами и жечь пиротехнику, что вынудило арбитра объявить об отмене игры уже по ходу первого тайма.

Протесты из-за использования технологии VAR продолжаются в норвежском чемпионате уже на протяжении нескольких туров подряд. Лидером в турнирной таблице после 16 туров является «Буде-Глимт», в активе которого 36 очков.