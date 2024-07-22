Черчесов подверг критике «Спартак»

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что в московском «Спартаке» должны пересмотреть отношение к игрокам команды.

В воскресенье «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче первого тура РПЛ. «Красно‑белые» провели первый официальный матч под руководством Деяна Станковича.

— Я не смотрел игру «Спартака» и «Оренбурга». Но меня не футбол интересует, а как они играют, во что. Следующие игры буду смотреть, просто сегодня так получилось, что я по своим «казахским делам» был занят. Который год я себя спрашиваю: в России прошел чемпионат мира, есть центральный защитник Илья Кутепов. Я подумал, что Кутепов и Георгий Джикия — два центральных защитника сборной на года. В итоге ни одного, ни второго нет. У одного с Доменико Тедеско проблемы, у другого — с Гильермо Абаскалем. Сейчас не дай бог еще Антон Зиньковский (уйдет). Где‑то недавно прочитал про Зиньковского, что им недовольны и хотят куда‑то отдавать. Максим Глушенков не заиграл в «Спартаке», а сейчас он лучший игрок. Надо как‑то немножко иначе относиться к своим футболистам. Не по голове их гладить, боже упаси. Просто меня там нет, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».



«Спартак» в следующем туре 28 июля сыграет на выезде с подмосковными «Химками».