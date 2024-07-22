Французский центральный защитник Рафаэль Варан подпишет контракт с «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По его информации, Варан подпишет контракт до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Варан играл за «Манчестер Юнайтед». В общей сложности 31‑летний защитник провел за «МЮ» 93 матча, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Вместе с командой он стал обладателем Кубка английской лиги в 2023 году. В составе сборной Франции Варан выигрывал чемпионат мира и Лигу наций.