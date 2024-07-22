Пруцев не намерен возвращаться в Россию

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, прокомментировал будущее своего сына.

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«Егор на данный момент в расположении «Црвены», готовиться, уже успел выйти на замену в первом туре. Предложения по Егору были из западной и восточной Европы, от клубов РПЛ, но не устроили либо нас, либо клуб. Вернуться в Россию? Нет, у Егора не пропало желание играть в Европе. Сын настроен играть и стремится в лучшие европейские лиги. Егор хочет добиться приглашения в более именитый клуб, и об этом мечтает любой футболист», — цитирует Игоря Пруцева Sport24.



Минувший сезон Пруцев провел в словенском «Целе» на правах аренды, приняв участие в 33 матчах – забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 1 миллион евро.

В России 21-летний полузащитник выступал за «Нефтехимик» и «Сочи», из которого перешел в «Црвену Звезду» за 900 тысяч евро.