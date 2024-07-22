Аленичев назвал виновных в ошибке Максименко

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил результативную ошибку голкипера московского клуба Александра Максименко в 1-м туре РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«По поводу второго пропущенного мяча: здесь очень большие вопросы к тренеру вратарей. Тренер по вратарям должен делать выводы, чтобы впредь таких глупых ошибок не допускать. Такие ошибки приводят к потере очков», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».



Тренерами вратарей «Спартака» являются итальянец Пьерлуиджи Бривио и россиянин Александр Мельников.

Встреча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами в составе оренбуржцев отметились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

Этот матч стал первым для Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых. Серб возглавил команду в июле 2024 года.

Следующим соперником «Спартака» станут «Химки». Игра пройдет на выезде 28 июля. Начало встречи – 15:00 мск.