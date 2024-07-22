Миранчук не хочет уходить в «Атланту»

Алексей Миранчук не очень хочет играть в МЛС.

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TuttoMercatoWeb сообщает, что «Атланта Юнайтед» в последние дни все ближе к тому, чтобы купить россиянина, и предложила «Аталанте» 12 млн евро. Однако сам полузащитник не хочет уходить, поскольку освоился в Бергамо и стал играть чаще.

Утверждается, что новости о потенциальном переходе могут появиться в ближайшие часы. У работающих над трансфером сторон есть «сдержанный оптимизм» насчет заключения сделки.

При этом подчеркивается, что Миранчук предпочел бы остаться в Европе.