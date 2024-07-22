Миранчук не хочет уходить в «Атланту», поскольку освоился в «Аталанте», но в работе над трансфером есть «сдержанный оптимизм» (TMW)
Алексей Миранчук не очень хочет играть в МЛС.
TuttoMercatoWeb сообщает, что «Атланта Юнайтед» в последние дни все ближе к тому, чтобы купить россиянина, и предложила «Аталанте» 12 млн евро. Однако сам полузащитник не хочет уходить, поскольку освоился в Бергамо и стал играть чаще.
Утверждается, что новости о потенциальном переходе могут появиться в ближайшие часы. У работающих над трансфером сторон есть «сдержанный оптимизм» насчет заключения сделки.
При этом подчеркивается, что Миранчук предпочел бы остаться в Европе.
Миранчук не хочет уходить в «Атланту», поскольку освоился в «Аталанте», но в работе над трансфером есть «сдержанный оптимизм» (TMW)
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