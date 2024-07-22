Кокорин помог «Арису» одолеть «Хаддерсфилд»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин помог своей команде одолеть английский «Хаддерсфилд» в товарищеской встрече.

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Матч прошел 22 июля на стадионе в стадионе в Капруне (Австрия). Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе кипрского клуба отметились Лео Бенгтссон, отправивший мяч в ворота соперника на 11-й минуте, и Кароль Струски, забивший гол на 25-й минуте, Андреас Димитриу на 61-й минуте и Милан Ковачев, отметившийся в концовке встречи на 81-й минуте.

Греки пропустили голы от Риса Хили на 41-й минуте с пенальти и Джонатана Хогга на 47-й.

«Арис» проведет следующий товарищеский матч против «Гамбурга». Он пройдет 25 июля.

Кокорину 33 года. К «Арису» российский футболист присоединился в 2022-м году, перейдя на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В 2024-м году он подписал полноценный контракт с кипрским клубом. В России нападающий играл в составе «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи». Последним российским клубом игрока стал «Спартак», в котором он в 2020-м году он провел 8 матчей и забил 2 гола.

Портал Transfermakt оценивает Кокорина в 800 тысяч евро.

«Арис» в сезоне 2023/24 занял в чемпионате Греции пятое место, набрав 42 очка. Победителем турнира стал ПАОК, набравший 60 очков.