Тен Хаг высоко оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку своей работе в английском клубе.

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«До моего прихода клуб не брал трофеи шесть лет. За эти два сезона мы выиграли больше трофеев в английском футболе, чем кто-либо ещё, не считая Гвардиолы. Так что мы в сильной позиции», – приводит слова тен Хага The Times.



Напомним, 54-летний нидерландский специалист возглавляет команду с 2022 года. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

В начале июля английский клуб продлил контракт с тен Хагом до 2026 года.