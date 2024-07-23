Директор «Оренбурга» рассказал, при каких условиях Перес покинет клуб

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «Матч ТВ», что защитник Матиас Перес покинет команду только при наличии предложения, которое устроит клуб и футболиста.

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Ранее Перес в разговоре с «Матч ТВ» не исключил своего ухода из клуба по ходу сезона. 25‑летний аргентинец играет за «Оренбург» с декабря 2022 года.

— По Матиасу официальных запросов не было, но есть разные разговоры. Сам игрок понимает, что если будет хорошее предложение, которое устроит клуб и его, то мы рассмотрим. Он не тот человек, который готов уйти ради того, чтобы уйти, — сказал Андреев «Матч ТВ».



В воскресенье «Оренбург» дома победил «Спартак» со счетом 2:0 в матче первого тура МИР РПЛ, Перес открыл счет.