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Директор «Оренбурга» рассказал, при каких условиях футболист Перес покинет клуб

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «Матч ТВ», что защитник Матиас Перес покинет команду только при наличии предложения, которое устроит клуб и футболиста.

Директор «Оренбурга» рассказал, при каких условиях Перес покинет клуб
© Матч ТВ

Ранее Перес в разговоре с «Матч ТВ» не исключил своего ухода из клуба по ходу сезона. 25‑летний аргентинец играет за «Оренбург» с декабря 2022 года.

— По Матиасу официальных запросов не было, но есть разные разговоры. Сам игрок понимает, что если будет хорошее предложение, которое устроит клуб и его, то мы рассмотрим. Он не тот человек, который готов уйти ради того, чтобы уйти, — сказал Андреев «Матч ТВ».

В воскресенье «Оренбург» дома победил «Спартак» со счетом 2:0 в матче первого тура МИР РПЛ, Перес открыл счет.

Футбол
Матиас Перес
Дмитрий Андреев
Спартак