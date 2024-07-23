Аршавин предложил РФС провести матч легенд сборных России и Грузии

Российский футбольный союз (РФС) должен провести матч Лиги легенд между сборными Грузии и России. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

"Вслед за Белоруссией РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном, - сказал Аршавин. - Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол. В том же Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион. Там всегда был хороший уровень футболистов. Если на поле выйдут [Шота] Арвеладзе, [Малхаз] Асатиани, [Георгий] Деметрадзе, [Михаил] Ашветия, [Леван] Кобиашвили, [Георгий] Кинкладзе - это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд".



7 июля в Минске прошел первый международный матч Лиги легенд, в котором сыграли сборные России и Белоруссии (1:1, 5:4 - по пенальти). Аршавин принял участие в игре. Он был организован РФС и Белорусской федерацией футбола. Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова сообщила ТАСС, что российские футболисты могут сыграть против команд других стран в матчах Лиги легенд.