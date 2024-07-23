Экс-футболистка высказалась о табуированности темы месячных

Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»
Меган Рапино высказалась о табуированности темы месячных у женщин.
«У меня были месячные на каждом крупном чемпионате, в котором я участвовала. В худших случаях – два раза. [Менструация] – это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем ее. Тысячелетия сексизма [могут быть причиной этого]. Об этом не принято говорить. Мы знаем, что такое случается, но мы не хотим об этом говорить, мы не хотим этого видеть, мы не хотим вкладывать деньги в исследования. И это приводит к огромной стигматизации», – сказала бывшая футболистка сборной США Рапино.
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Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»