«Спартак» объявил о переходе Тавареша в ЛАСК на правах аренды

«Спартак» объявил о переходе правого защитника Томаша Тавареша в австрийский ЛАСК, где он проведёт ближайший сезон на правах аренды.

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«Желаем Томашу успешно проявить себя в Австрии!», — написано в телеграм-канале красно-белых.



24-летний футболист перешёл в «Спартак» из «Бенфики» зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

В минувшем сезоне футболист сыграл в четырёх матчах во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями.