В Сербии осудили действия киевского «Динамо»

Сербский журналист Иван Цветкович раскритиковал футболистов и тренерский штаб киевского «Динамо» за отказ от рукопожатий с представителями белградского «Партизана» перед первой игрой второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«В таком случае, русские тоже могут требовать, чтобы кто-либо не играл против украинцев. Но конечно, я знаю, что русские так не поступят. Вообще, если им это мешает, то и другим может мешать что-нибудь еще. И что тогда делать? Если по протоколу сказано, что рукопожатия должны быть сделаны, а вымпелы должны быть обменены, то в чем проблема?», — заявил Цветкович.



Об отказе от рукопожатий сообщил главный тренер украинской команды Александр Шовковский. По его словам, данное решение вызвано поездкой сербской команды в Россию на товарищеский турнир, где они встречались с московскими «Динамо» и ЦСКА.

Первый матч между «Динамо» и «Партизаном» пройдет сегодня, 23 июля, начало — в 21:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, после начала СВО. Национальная российская сборная пропустила и чемпионат мира — 2022, и чемпионат Европы — 2024.