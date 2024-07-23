Сафонова заметили возле базы «ПСЖ» с разбитым лицом

Вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова заметили возле базы парижан с разбитым лицом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник публикует видео, на котором Сафонов дает автографы болельщикам. При этом видно, что на игроке порвана футболка, а его левое веко зашито. Подробности неизвестны.

«Каким образом у Сафонова появилась сечка на левой брови — подрался или врезался в штангу на тренировке спустя месяц после трансфера в «Пари Сен-Жермен», — остается только догадываться», — говорится в сообщении.



«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.