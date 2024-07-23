Соболев официально выведен из основного состава «Спартака»

Спортивного директора «Спартака» Томаш Амарал рассказал о положении форварда красно-белых Александра Соболева в команде.

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«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», – цитирует Амарала «Матч ТВ».



В начале июля различные источники сообщали о намерении «Зенита» приобрести Соболева у «Спартака». Трансфер оценивался сторонами в 12 миллионов евро.

Соболев стал игроком красно-белых в январе 2020 года. Сумма выкупа нападающего у «Крыльев Советов» составила 4,5 миллионов евро. Нынешнее соглашение 27-летнего игрока было подписано летом 2021 года и рассчитано до конца сезона-2025/2026. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.

В первом туре нынешнего сезона РПЛ Соболев провел 67 минут на поле и не отметился результативными действиями.