«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе защитника Марио Фернандеса.

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«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — гласит сообщение пресс-службы «Зенита», опубликованное в телеграм-канале клуба.



Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.