Сбежавший из «Сочи» иностранный футболист вернется в клуб

Как стало известно «Матч ТВ», защитник Сочи» Яхья Аттият‑Алла, пропавший после сборов команды в Санкт‑Петербурге, в среду вернется в расположение клуба, где у него состоится разговор с руководством и тренерами о его дальнейшей карьере.

© ФК «Сочи»

После сборов в Санкт‑Петербурге 29‑летний марокканец отказался лететь с командой в Екатеринбург под предлогом, что прилетит туда позднее, однако затем защитник отправился в Стамбул, после чего оказался в Марокко.

Представители «Сочи» сообщили защитнику, что клуб подготовил письма в ФИФА, которая могла наказать футболиста за неисполнение действующего контракта. Под угрозой дисквалификации Аттият‑Алла принял решение вернуться в расположение клуба. Далее с ним состоится разговор о его карьере в клубе.

К футболисту есть интерес со стороны российских клубов. Помимо них у марокканца существуют варианты трудоустройства в командах из Ирана и Египта.

Контракт Аттият‑Алла с «Сочи» заканчивается в 2026 году. В текущем сезоне МЕЛБЕТ‑Первой лиги защитник пропустил два матча своей команды. В воскресенье сочинцы встретятся со «СКА‑Хабаровском».

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