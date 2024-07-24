Сборная Марокко победила Аргентину в прерванном матче на ОИ‑2024

Сборная Марокко победила команду Аргентины в матче футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Встреча состоялась на стадионе «Жеффруа Гишар» в Сент‑Этьене и завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев, в составе которых дубль оформил Суфиан Рахими. У аргентинцев голом отметился Джулиано Симеоне.

На 16‑й компенсированной минуте ко второму тайму аргентинец Кристиан Медина сравнял счет, однако главный арбитр встречи Гленн Нюберг дал свисток и пошел смотреть VAR. В это время на трибунах начались беспорядки из‑за которых матч был прерван на два часа. После возобновления игры, которое состоялось уже при пустых трибунах, судья после просмотра VAR отменил гол аргентинцев из‑за офсайда.

Обе команды вступают в группе B, участниками которой также являются сборные Ирака и Украины. Футбольный турнир на Играх в столице Франции завершится 9 августа.