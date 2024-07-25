«Спартак» может уволить Станковича в случае поражения «Химкам»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин в интервью «Матч ТВ» заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович может быть отправлен в отставку в случае поражения подмосковным «Химкам» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, в руководстве клуба царит чехарда, из-за чего предсказать будущее Станковича на своем посту затруднительно.

«Если «Спартак» «сгорит», то, думаю, в очередной раз могут сменить тренера. Не знаю, как они будут играть с «Химками», но в первом туре не было ни рисунка игры, ни мысли», — заявил Заварзин.



«Спартак» объявил о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича, в мае 2024 года.

Красно-белые в первом туре нового розыгрыша РПЛ на выезде потерпели поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. После матча Станковича дал болельщикам обещание, что в следующем туре команда будет выглядеть иначе.