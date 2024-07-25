Названы самые дорогие футболисты на Олимпиаде

24 июля начался олимпийский турнир по футболу. О том, кто вошел в список наиболее высокооплачиваемых его участников, рассказал «РБК Спорт».

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Так, в рейтинг попал 24-летний Хулиан Альварес, нападающий сборной Аргентины. По данным Transfermarkt, его гонорар достигает 90 млн евро. В общей сложности за сборную Аргентины Альваресу удалось провести более 30 матчей и забить 9 мячей.

Также в списке оказался 25-летний Ашраф Хакими, выступающий за сборную Марокко. Его гонорары достигают 60 млн евро. За Марокко он провел 73 матча и забил 9 мячей. Еще одним «дорогим» футболистом является 22-летний Майкл Олисе, представляющий сборную Франции. Его гонорары доходят до 55 млн евро.

Среди других футболистов, попавших в список, - 21-летний футболист сборной Франции Кастелло Люкеба (40 млн евро) и 23-летний футболист сборной Испании Алекс Баэна (40 млн евро).

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины в матче группового турнира Олимпиады-2024 в среду, 24 июля, уступила команде Марокко. Встречу доигрывали без зрителей в связи с произошедшими беспорядками.