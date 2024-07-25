«Локомотив» объявил о заключении партнерского соглашения со «Смешариками»

Футбольный клуб «Локомотив» и популярный российский анимационный сериал «Смешарики» заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

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«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены». На домашних матчах детей ждут встречи с любимыми героями, мастер-классы, фотозоны и множество других развлечений», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».



«Смешарики» — российский анимационный сериал, рассказывающий о приключениях смешариков — шарообразных антропозооморфных существ. Герои мультфильма попадают в различные ситуации, с которыми может столкнуться в жизни ребёнок. «Смешарики» насчитывают семь сезонов, выходивших в эфир с 17 мая 2004 года, — первые четыре транслировались до 2012 года, после чего показ сериала приостановился. Начиная с 2020 года выход новых эпизодов возобновился.