Дмитрий Васильев заявил о деградации в организации Олимпийских игр.

24 июля во Франции стартовал олимпийский футбольный турнир. В ходе матча Аргентины и Марокко (1:2) на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в игре продолжалась около двух часов.