В «Оренбурге» рассказали о скором переходе футболиста сборной Турции

Защитник «Галатасарая» и сборной Турции по футболу Кезимчан Караташ в ближайшее время подпишет контракт с «Оренбургом», с турецким клубом бумаги уже оформлены, заявил «Матч ТВ» спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

Ранее о переходе 21‑летнего Караташа в своем Telegram‑канале сообщил журналист Иван Карпов.

— Трансфер между клубами подписан. Футболисту осталось получить визу и пройти медосмотр, и уже после этого подпишем с ним личный контракт. Это аренда до конца сезона.

— Как вышли на него?

— Искали футболиста на эту позицию, агенты Гюрлюка посоветовали обратить на него внимание. Весь переговорный процесс занял около двух недель, — сказал Андреев «Матч ТВ».

Минувший сезон Кезимчан начинал в «Галатасарае», а с февраля находился в аренде в «Анкарагюджю». Всего в сезоне‑2023/24 провел 22 матча. В сентябре 2023 года Караташ провел в запасе матч сборной Турции с Японией.