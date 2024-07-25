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Сергей Карасёв назначен на матч «Динамо» Москва — «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Сергей Карасев назначен на матч «Динамо» Москва — «Локомотив»
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26 июля, пятница

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.

27 июля, суббота

«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» (Москва) – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Акрон»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

28 июля (воскресенье)

«Химки» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала): судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко инспектор – Николай Иванов.

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