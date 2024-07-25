«Челси» предложил £ 17 млн за 22-летнего вратаря «Вильярреала»

«Челси» сделал предложение «Вильярреалу» в размере £ 17 млн (€ 20,1 млн) по 22-летнему вратарю Филипу Йоргенсену. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, датский футболист также изъявляет желание присоединиться к лондонскому клубу и конкурировать с Робертом Санчесом за место в основном составе. Подчёркивается, что «Вильярреал» рассчитывает, что может выручить £ 21 млн (€ 24,9 млн) с продажи Йоргенсена.

22-летний вратарь выступает за взрослую команду «жёлтой субмарины» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах Йоргенсен пропустил 75 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.