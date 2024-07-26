Футболистов «Спартака» обвинили в том, что они позорят историю клуба

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев иронично оценил слова нового футболиста московской команды Эсекьеля Барко, заявившего, что он готов творить историю вместе с красно-белыми.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили и перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время. Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян», — сказал Ловчев.



В минувшем сезоне Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Футболист вызывался в сборные Аргентины U20 и U23, также он провел три матча за олимпийскую национальную команду.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.