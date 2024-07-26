Рапопорт: Рахимов умеет выстраивать игру против «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Рубином».

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«Рахимов — опытный и классный специалист, умеет выстроить игру против «Зенита». Он удачно против него играл, и когда «Ахмат» тренировал, и в прошлом сезоне казанцы одержали победу на «Газпром Арене», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».



Встреча между «Рубином» и «Зенитом» состоится 27 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Главным судьей игры будет Артем Чистяков. Начало — в 17.30 по московскому времени.

После первого тура чемпионата России-2024/25 сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 3 очка. Казанцы с таким количеством очков идут следом.

Ранее петербуржцы переиграли «Крылья Советов» (4:0), рубиновые одержали победу над «Пари НН» (4:2).