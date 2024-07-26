Джикия и Миранчук покинут РПЛ, сообщил агент

Вадим Шпинев, агент свободных агентов Георгия Джикии и Антона Миранчука, сообщил, что футболисты покинут РПЛ.

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«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами Российской премьер-лиги», – приводят слова Шпинева «РИА Новости Спорт».



В 12 матчах прошлого сезона Джикия заработал одну желтую карточку. Среднее время на поле составило 69 минут. В среднем за игру в РПЛ 30-летний защитник делал 4,1 возврата мяча, 2,6 выноса, 0,4 отбора и 0,4 перехвата.

В 38 матчах прошлого сезона Миранчук забил восемь голов и сделал семь голевых передач.