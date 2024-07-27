Карпин обратился к игрокам «Ростова» после победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к футболистам жёлто-синих в раздевалке после выездной победы над самарскими «Крыльями Советов» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

«Красавцы! Всё, молодцы, молодцы! Ну что, давайте — сейчас моемся, собираемся и поехали в Москву. Дальше «Локомотив» у нас. Через три дня уже Кубок — некогда особо наслаждаться. Всё, красавцы! Молодцы, все!» — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».



26 июля «Ростов» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги обыграл на выезде со счётом 3:1 самарские «Крылья Советов» и возглавил промежуточную турнирную таблицу чемпионата, набрав четыре очка в двух встречах (у остальных 14 клубов есть игра в запасе). 30 июля жёлто-синие сыграют в Москве с «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, 3 августа в Санкт-Петербурге подопечные Карпина встретятся с «Зенитом» в игре 3-го тура РПЛ.