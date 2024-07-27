Футболист "Динамо" сломал зуб во время матча с "Локомотивом"

Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Иван Лепский сломал зуб во время матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги против "Локомотива". Об этом ТАСС рассказал главный врач "Динамо" Александр Родионов.

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В субботу "Динамо" со счетом 3:1 обыграло "Локомотив".

"Иван Лепский сломал зуб в единоборстве со Станиславом Бессмертным (защитник "Динамо" - прим. ТАСС), клык немного откололся. Теперь сделаем реконструкцию зуба, в течение этой недели", - сказал Родионов.



В следующем туре РПЛ "Динамо" на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", встреча пройдет 3 августа и начнется в 15:00 мск.