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Мостовой о Чалове и «Севилье»: «Вряд ли Федор достигнет моего уровня в Испании, у него уже не получилось в «Базеле». Уедет – будет здорово, вариант вернуться в Россию есть всегда»

Александр Мостовой оценил перспективы Федора Чалова в Ла Лиге.

Мостовой оценил перспективы Чалова в Ла Лиге
© Sports.ru

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА интересен «Севилье».

«Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово. Он уже уезжал один раз в «Базель». Сейчас огромное преимущество у всех. Если ты уехал, и у тебя там не получилось, то ты спокойно вернешься в Россию. Всегда есть запасной вариант. Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», – сказал бывший игрок «Сельты».
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