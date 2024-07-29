«Крылья Советов» летят вниз. В чем проблема?

Крылья Советов на старте РПЛ-2024/2025 – причина поражений, слова Осинькина, подробности, место в таблице, статистика
Самарцы могут превратиться в кандидата на вылет.
Вряд ли кто-то удивился, когда «Крылья» пропустили четыре мяча от «Зенита» в Самаре. Игорь Осинькин сообщил очевидное: соперник просто на другом уровне, так ещё и в топовой форме. Тогда не было повода говорить об игровом кризисе и всём остальном. Ведь моментов самарцы и правда создали достаточно. И если бы не класс Евгения Латышонка, непонятно, чем бы всё это закончилось.
Прошла неделя. Снова домашний матч. С «Ростовом», который, при всём уважении, по классу ниже петербуржцев. Значит, ожидалась более конкурентная борьба. Но мы её не увидели. Команда Валерия Карпина была лучше по всем показателям. А самарцы включались эпизодами. Итог логичный: три пропущенных мяча, хотя могло быть даже больше.
Требовались объяснение. В этот раз тренер уже не был дипломатичным. И указал на главные проблемы – год без трансферов, травмы и уход лидеров.
«Если начать с того, что мы немножко плачемся, жалуемся… Объективно, очень много людей нет по сравнению с прошлым сезоном, и пока мы не можем это компенсировать. Помимо Горшкова и Салтыкова, Рахманович получил травму, заболел Фернандо. Ежов, Гарре и Бейл, которые были лидерами, никак не могут набрать форму после травм. Фактически семь человек основы перечислил. Игрой мы не можем быть довольны. Я назвал причины, считаю их очень серьёзными. Не забывайте, у нас год ни одного трансфера, внутренних резервов уже нет. Третье трансферное окно не приходят футболисты, а травмы, уходы… Надеюсь, сейчас мы что-то чуть исправим».
Тренер не преувеличивает. Берём во внимание летнее трансферное окно. Клуб покинули Горшков, Чиркович, Салтыков. Подписан был только Песьяков как свободный агент. Маловато. Два сезона до этого: минус Зиньковский, Пиняев, Глушенков, Сарвели, Коваленко. И это совсем не полный список. А приобретения Егора Карпицкого или Сергея Бабкина – крупнейшие трансферы «Крыльев» последних двух лет.
Понятно, что «Крылья» сами выбрали такой путь развития. И никто их к нему не принуждал. Если максимально упростить – плотное сотрудничество с Павлом Андреевым, который по своему видению предоставляет игроков и по желанию их забирает. Именно поэтому куча классных российских футболистов оказалась в топах как раз через Самару. И при этом не за самую большую компенсацию. Но если раньше уходящим звёздам ещё и была хоть какая-то замена, то со временем дефицит не восполняется.
Молодые таланты почти не появляются в Самаре, несмотря на усилия Николая Ларина. И здесь уже вопрос дискуссионный – то ли их попросту нет, то ли тот самый Андреев слегка охладел к проекту. Оно и понятно: когда ведёшь миллионные переговоры между Москвой и Питером по тому же Александру Соболеву, всё остальное отходит на второй план.
Да, Осинькин после «Ростова» заявил, что клуб близок к осуществлению одного трансфера. Но в то же время подчеркнул: усиление нужно в каждую линию. Другой момент, есть ли на это средства. Мы знаем, как прежний губернатор области относился к футболу. Был чуть ли не главным болельщиком и посещал матчи. Сейчас власть в регионе сменилась. И до конца вряд ли кто-то понимает, насколько нынешнему и. о губернатора футбол интересен. А без его содействия вряд ли возможно хоть какое-то развитие. Даже несмотря на независимых от региона спонсоров.
В любом случае «Крыльям» будет тяжело разом стать аутсайдером. Если летом, конечно, не уйдёт ещё несколько игроков. Но чтобы сохранить уровень предыдущего сезона, команде нужно обновление. Может, даже стратегическое.
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Крылья Советов на старте РПЛ-2024/2025 – причина поражений, слова Осинькина, подробности, место в таблице, статистика