Стало известно, за какую сумму «Краснодар» может продать Сперцяна

Серебряный призер прошлого сезона РПЛ "Краснодар" готов расстаться со своим полузащитником Эдуардом Сперцяном не мене чем за 18 миллионов евро.

© Rusfootball

По информации источника, речь о потенциальном трансфере идет исключительно в контексте перехода в европейские чемпионаты. Сообщается, что французский "Ланс" уже делал предложение краснодарскому клубу, но сумма была меньше желаемой. Потенциальные покупатели ещё не вышли из переговоров.

Отметим, что 24-летним армянским полузащитником интересовались и другие европейские клубы, в частности из Серии А, однако официального предложения не поступило.

Сперцян выступает за "Краснодар" с 2021 года, в сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 33 матчах, в которых забил 11 голов и семью голевыми передачами. Контракт Эдуарда с "быками" рассчитан до лета 2026 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста составляет в 20 миллионов евро.