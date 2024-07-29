Паредес об Эми Мартинесе: «Его ничего не волнует, он феномен, сумасшедший. Он такой, каким вы его видите, не играет роль»
Леандро Паредес рассказал о характере голкипера сборной Аргентины Эми Мартинеса.
«Его ничего не волнует, он феномен, он сумасшедший. Он такой, каким вы его видите, он не играет роль. Он любит соревноваться даже на тренировках. На тренировках я редко бью ему [пенальти], но всегда забиваю. Мы поняли, какой он на самом деле, в матче отбора на чемпионат мира против Колумбии, когда он получил травму. В раздевалке он сказал доктору: «Пусть это будет последний раз, когда ты вытаскиваешь меня из-за чего-то подобного». Тогда он впервые спас сборную. Второй раз мы видели его таким в полуфинале Кубка Америки 2021 года против Колумбии. Там он показал себя не только как вратарь, но и как личность. Благодаря этим двум эпизодам мы поняли, что этот парень приехал сюда за чем-то серьезным», – рассказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы» в эфире стримингового шоу Se extraña a la nona.
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Паредес об Эми Мартинесе: «Его ничего не волнует, он феномен, сумасшедший. Он такой, каким вы его видите, не играет роль»
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