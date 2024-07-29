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Паредес об Эми Мартинесе: «Его ничего не волнует, он феномен, сумасшедший. Он такой, каким вы его видите, не играет роль»

Леандро Паредес рассказал о характере голкипера сборной Аргентины Эми Мартинеса.

Паредес об Эми Мартинесе: «Его ничего не волнует, он феномен, сумасшедший»
© Sports.ru
«Его ничего не волнует, он феномен, он сумасшедший. Он такой, каким вы его видите, он не играет роль. Он любит соревноваться даже на тренировках. На тренировках я редко бью ему [пенальти], но всегда забиваю. Мы поняли, какой он на самом деле, в матче отбора на чемпионат мира против Колумбии, когда он получил травму. В раздевалке он сказал доктору: «Пусть это будет последний раз, когда ты вытаскиваешь меня из-за чего-то подобного». Тогда он впервые спас сборную. Второй раз мы видели его таким в полуфинале Кубка Америки 2021 года против Колумбии. Там он показал себя не только как вратарь, но и как личность. Благодаря этим двум эпизодам мы поняли, что этот парень приехал сюда за чем-то серьезным», – рассказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы» в эфире стримингового шоу Se extraña a la nona.
Футбол