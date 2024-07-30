ЦСКА объявил о подписании контракта с Риванди

Московский ЦСКА официально объявил о подписании контракта с иранским защитником Амиром Риванди до 2026 года. Также сообщается, что 20-летний футболист отправится в аренду в «Бухару» для получения игровой практики. Соглашение с узбекским клубом рассчитано до конца года без права выкупа.

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