Россия может создать аналог Лиги чемпионов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Россия способна создать аналог Лиги чемпионов УЕФА среди стран БРИКС.

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«Никто не запрещает и не мешает создавать любые форматы турниров, которые только возможно реализовать. Это касается и Лиги чемпионов стран БРИКС», – приводит слова Васильева Legalbet.



Васильев подчеркнул, что главное — это создание зрелищных и интересных соревнований, которые найдут отклик и в других странах. Он отметил, что в условиях изоляции важно поддерживать спортсменов, организовывая для них привлекательные события, чтобы они не задумывались о завершении карьеры.

Также он добавил, что и зрителям нужны дополнительные поводы для поддержки интереса. Дмитрий Васильев считает, что не так важно, как именно будет назван этот турнир, главное — это его интересность и мотивация для участников.