Васильев допустил, что Россия может создать аналог Лиги чемпионов
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Россия способна создать аналог Лиги чемпионов УЕФА среди стран БРИКС.
«Никто не запрещает и не мешает создавать любые форматы турниров, которые только возможно реализовать. Это касается и Лиги чемпионов стран БРИКС», – приводит слова Васильева Legalbet.
Васильев подчеркнул, что главное — это создание зрелищных и интересных соревнований, которые найдут отклик и в других странах. Он отметил, что в условиях изоляции важно поддерживать спортсменов, организовывая для них привлекательные события, чтобы они не задумывались о завершении карьеры.
Также он добавил, что и зрителям нужны дополнительные поводы для поддержки интереса. Дмитрий Васильев считает, что не так важно, как именно будет назван этот турнир, главное — это его интересность и мотивация для участников.