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Фернандес извинился перед партнёрами по «Челси», присоединившись к команде в США

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по лондонскому клубу за оскорбительную кричалку в адрес национальной команды Франции. Аргентинский хавбек прибыл в США, где «синие» проводят предсезонный сбор.

Фернандес извинился перед партнерами по «Челси»
© Чемпионат.com

Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Сообщалось, что французские игроки «Челси» были очень возмущены поведением партнёра по команде. Клуб начал дисциплинарное расследование, Энцо принёс публичные извинения.

Футбол
Энцо Фернандес