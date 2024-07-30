«Зенит» разгромил «Факел» в домашнем матче Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» разгромил воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.
Встреча группы D состоялась в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 3:0. Голами у хозяев поля отметились Александр Ерохин и Вильсон Изидор. Еще один мяч защитник «Факела» Василий Черов отправил в ворота собственной команды.
Концовку второго тайма гости были вынуждены провести в меньшинстве, на 88‑й минуте прямую красную карточку получил Абдула Багамаев.
В следующем туре «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с казанским «Рубином», «Факел» на следующий день примет тольяттинский «Акрон».
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Кубок России. 2024-25. Путь РПЛ. Тур 1
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Воронеж) — 3:0 (1:0)
Голы: Ерохин, 25 (ВИДЕО). Черов, 70 (ВИДЕО). Изидор, 84 (ВИДЕО).
Удаление: Багамаев, 88.