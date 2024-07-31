Матч «Барселоны» и «Манчестер Сити» в Орландо отложен из-за грозы

Товарищеский матч между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Сити», который должен был начаться в 2:00 по Москве в американском Орландо, отложен на неопределённое время из-за грозового предупреждения, сообщает Sport.es.

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Напомним, матч должен пройти на стадионе «Цитрус Боул» вместимостью 60 219 зрителей.

Эта товарищеская встреча станет первой этим летом для «Барселоны» на североамериканском континенте. «Манчестер Сити» же проведёт свой третий матч в рамках данного турне. В последнем матче «горожане» уступили со счётом 2:3 «Милану» в Нью-Йорке.